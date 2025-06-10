حاكم كاليفورنيا: سنرفع دعوى قضائية لوقف نشر قوات المارينز في مدينة لوس أنجلس

اعلن حاكم ​كاليفورنيا​ غافن نيوسوم "اننا سنرفع ​دعوى قضائية​ لوقف نشر قوات المارينز في مدينة ​لوس أنجلس​"٬ معتبرا ان "نشر جنود المارينز في الشوارع الأميركية إساءة استخدام صارخ للسلطة". واشار الى ان "وزير الدفاع ينشر المارينز بشكل غير قانوني ليتمكن الرئيس الاميركي دونالد ​ترامب​ من إثارة الجدل في استعراضه العسكري"٬ لافتا الى ان "جنود المارينز وظيفتهم الدفاع عن الديمقراطية وليسوا أدوات سياسية". وشدد على ان "تهديد الشعب الأميركي بجيشه أمر سخيف ومدان أخلاقيا".

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