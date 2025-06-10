المتحدث باسم البنتاغون: قررنا بأمر من ترامب تعبئة 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا

اعلن المتحدث باسم البنتاغون٬ اننا "قررنا بأمر من الرئيس دونالد ترامب تعبئة ​2000 جندي إضافي​ من الحرس الوطني في كاليفورنيا"٬ لافتا الى ان "عناصر الحرس الإضافيين سيدعمون الشرطة ويساعدون ضباط إنفاذ القانون على أداء واجبهم".

وكان قد اعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ بيت هيغسيث نشر 700 من المارينز في ​لوس أنجلس​ بسبب "التهديد لضباط إنفاذ القانون والمباني الفيدرالية"٬ مشيرا الى ان "قرار نشر مشاة البحرية في لوس أنجلس يهدف إلى استعادة النظام".

واكد ان "علينا الالتزام ب​الدفاع عن ضباط إنفاذ القانون​ الفيدراليين حتى لو لم يفعل حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم ذلك"٬ مشيرا الى ان "علينا الدفاع عن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين حتى لو لم يفعل حاكم كاليفورنيا ذلك".