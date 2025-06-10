وزير الدفاع الأميركي: نشرنا 700 من المارينز في لوس أنجلس بسبب التهديد لضباط إنفاذ القانون والمباني الفيدرالية

اعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث نشر 700 من المارينز في لوس أنجلس بسبب "التهديد لضباط إنفاذ القانون والمباني الفيدرالية"٬ مشيرا الى ان "قرار نشر مشاة البحرية في لوس أنجلس يهدف إلى استعادة النظام".
واكد ان "علينا الالتزام بالدفاع عن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين حتى لو لم يفعل حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم ذلك"٬ مشيرا الى ان "علينا الدفاع عن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين حتى لو لم يفعل حاكم كاليفورنيا ذلك".
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