الخارجية الإيرانية: جولة المحادثات غير المباشرة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة تعقد الأحد المقبل في مسقط

اعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​٬ ان "​جولة المحادثات​ غير المباشرة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة تعقد الأحد المقبل في ​مسقط​".

وفي وقت سابق٬ نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن "الجولة السادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران ستعقد الجمعة في ​أوسلو​ أو الأحد في ‫​مسقط​".

وكان قد اشار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​‬⁩ الى ان الاجتماع مع ⁧‫​إيران​‬⁩ يوم الخميس٬ وطهران تريد أمورا لا يمكن القبول بها"٬ مجددا التأكيد على سياسة "​صفر تخصيب يورانيوم​".

وذكر ترامب اننا "نحاول الوصول الى اتفاق مع ايران بدون ان يكون هناك تشتيت، والايرانيون من بين افضل المفاوضين في العالم، ونعمل كثيرًا على الملف الايراني هذه الايام".