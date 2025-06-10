الخارجية الإيرانية: جولة المحادثات غير المباشرة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة تعقد الأحد المقبل في مسقط

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية٬ ان "جولة المحادثات غير المباشرة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة تعقد الأحد المقبل في مسقط".
وفي وقت سابق٬ نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن "الجولة السادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران ستعقد الجمعة في أوسلو أو الأحد في مسقط".
وكان قد اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى ان الاجتماع مع إيران يوم الخميس٬ وطهران تريد أمورا لا يمكن القبول بها"٬ مجددا التأكيد على سياسة "صفر تخصيب يورانيوم".
وذكر ترامب اننا "نحاول الوصول الى اتفاق مع ايران بدون ان يكون هناك تشتيت، والايرانيون من بين افضل المفاوضين في العالم، ونعمل كثيرًا على الملف الايراني هذه الايام".
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