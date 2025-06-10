متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين عرقلوا الحركة في محطتين للقطارات في سويسرا

قطع مئات المتظاهرين المؤيّدين للقضية الفلسطينية في سويسرا مسارات قطارات في محطتي جنيف ولوزان، ممّا تسبّب بتعطيل الحركة لبعض الوقت.
وبحسب صحيفة "لا تريبون دو جنيف" فإنّ حوالي 300 شخص قطعوا عصر الإثنين مسارين للقطارات في محطة جنيف، رافعين الأعلام الفلسطينية.
وأضافت أنّ "المتظاهرين تنادوا تلقائيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية السفينة الشراعية "مادلين" التي كانت محمّلة بمساعدات إنسانية ومتّجهة إلى قطاع غزة".
وفي محطة جنيف، منع المتظاهرون كلّ القطارات من المرور على رصيفين لمدة ساعة تقريبا، مما أدّى إلى إلغاء رحلات وتأخير أخرى.
وتكرّر الأمر نفسه في محطة لوزان.
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