ترامب دعا لاعتقال حاكم كاليفورنيا وسط احتجاجات مؤيدة للهجرة

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أنه "سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لاحتمال عرقلته إجراءات إدارته لإنفاذ قوانين الهجرة".
وقال ترامب لدى عودته إلى البيت الأبيض "لو كنت مكان توم لفعلت ذلك. أعتقد أنه أمر رائع. جافين يحب الدعاية لكنني أعتقد أنه سيكون أمرا رائعا".
وهدد توم هومان مستشار ترامب لشؤون الحدود يوم السبت باعتقال أي شخص يعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة في الولاية، ومنهم نيوسوم وكارين باس رئيسة بلدية لوس انجليس.
وانتقد الاثنان بشدة نشر ترامب قوات الحرس الوطني في لوس انجليس.
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