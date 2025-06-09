ادعاء كاليفورنيا: سنقاضي إدارة ترامب لنشر الحرس الوطني في لوس انجليس

أعلن المدعي العام في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية روب بونتا إن الولاية قررت مقاضاة إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ بسبب نشر الحرس الوطني في لوس انجليس خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت مهاجرين. وفي وقت سابق، اعتبر ترامب​ أنه "اتخذ قرارا رائعا بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا للتعامل مع الاضطرابات التي اندلعت في مطلع الأسبوع بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة". ورأى أنه "لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس انجليس قد دمرت بالكامل".

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