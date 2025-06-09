ذكرت القناة 13 العبرية بان السفير الأميركي في تل ابيب مايك هاكابي يعمل من وراء الكواليس على منع الذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، معتبرًا أن استقرار الحكومة الإسرائيلية الحالية أمر ضروري في هذه المرحلة الحساسة، خصوصًا في ما يتعلق بمواجهة إيران.
واشارت الى ان الولايات المتحدة تُفضّل بقاء الحكومة الحالية لتجنب إرباك سياسي قد يُضعف التنسيق الأمني والعسكري مع إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13: السفير الأميركي في تل ابيب يعمل على منع انتخابات في إسرائيل ويعتبر بان استقرار الحكومة مهم لمواجهة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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