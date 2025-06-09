القناة 13: السفير الأميركي في تل ابيب يعمل على منع انتخابات في إسرائيل ويعتبر بان استقرار الحكومة مهم لمواجهة إيران

ذكرت ​القناة 13 العبرية​ بان ​السفير الأميركي​ في ​تل ابيب​ ​مايك هاكابي​ يعمل من وراء الكواليس على منع الذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، معتبرًا أن استقرار الحكومة الإسرائيلية الحالية أمر ضروري في هذه المرحلة الحساسة، خصوصًا في ما يتعلق ب​مواجهة إيران​.

واشارت الى ان الولايات المتحدة تُفضّل بقاء الحكومة الحالية لتجنب إرباك سياسي قد يُضعف التنسيق الأمني والعسكري مع إسرائيل.