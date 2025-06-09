ماكرون: الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه أمر فاضح

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه أمر "فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى وإعادة فتح المعابر.

واوضح ماكرون في تصريح له، إن فرنسا متيقظة وتقف إلى جانب جميع مواطنيها عندما يكونون في خطر، وذلك بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم ستة فرنسيين فجر الاثنين.

وأكد أن فرنسا أوصلت كل الرسائل إلى إسرائيل لضمان حماية الناشطين وتمكينهم من العودة إلى الأراضي الفرنسية.