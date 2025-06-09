شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني بالأقصر: حملة موسعة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب منسق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بالأقصر، أن التحالف الوطنى نفذ حملة موسعة لتوزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن أنشطة التحالف خلال موسم عيد الأضحى المبارك فى مشهد يعكس روح التكافل والعمل الأهلى المنظم.

وأكد أن التحالف الوطنى يواصل دوره فى الوصول إلى الاسر المستحقة، خاصة فى هذه الأيام المباركة، بهدف إدخال الفرحة على قلوب المواطنين، والتأكيد على أن الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى يدًا بيد لدعم الفئات الأكثر احتياجًا."

وأضاف إدريس: " التحالف الوطنى يعمل وفق خطة مدروسة لتغطية كافة المحافظات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، لتقديم الدعم الحقيقى والمستدام للمواطنين، ليس فقط فى المناسبات، بل طوال العام، من خلال مشروعات تنموية ومبادرات صحية وتعليمية."

وشملت الحملة عددًا كبيرًا من القرى والمراكز، من بينها: أرمنت، الطود، إسنا، البياضية، القرنة، والزينية، حيث تم توزيع آلاف الكيلوجرامات من لحوم الأضاحى على الأسر المستحقة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المحلى.

وحرص أعضاء التحالف والمتطوعون على تسليم اللحوم بشكل مباشر إلى الأسر المستحقة، وقد عبّر عدد من الأهالى عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية، مشيدين بدور التحالف الوطنى فى دعم المجتمع فى أوقات الحاجة.

وتأتى هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى تشمل القوافل الطبية، ودعم المشروعات الصغيرة، ومبادرات التدريب والتشغيل، وذلك فى إطار رؤية التحالف لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.