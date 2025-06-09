شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الفردى والقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ونص القانون فى المادة الثانية على:

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس، كما نص القانون على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40 ) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ووفقا للقانون يتكون مجلس النواب من 568 عضوا بالانتخاب منهم 284 يتم انتخابهم بالدوائر الفردية و284 يتم انتخابهم بالقائمة، بالإضافة إلى أن الرئيس بعين عددا من أعضاء المجلس لا يزيد عن 5% بواقع 28 عضوا، ليبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وينشر الخليج 365 جداول الدوائر الانتخابية الفردية ودوائر القائمة لانتخابات مجلس النواب القادم بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

