استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيام النازحين جنوب غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح وحروق مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيام النازحين بمنطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم، إلى 47 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بتضرر مستشفى ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال منزلًا بجوار المستشفى.



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