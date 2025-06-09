عاصفة استوائية تتحول إلى إعصار قبالة سواحل المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الوطني للأعاصير في ميامي، بالولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية «باربرا» قد اشتدت قوتها وتحولت إلى إعصار قبالة السواحل الغربية للمكسيك.

وأفاد المركز، أن الإعصار سيتسبب في أمواج عالية من المتوقع أن تؤثر على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية للمكسيك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقع الإعصار «باربرا» على بعد 245 كيلومتراً جنوب غرب مدينة مانزانيلو المكسيكية، وتصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 120 كيلومتراً في الساعة، ويتجه مركز الإعصار نحو الشمال الغربي بسرعة 17 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير أن العاصفة الاستوائية كوزمي اشتدت قوتها بشكل طفيف اليوم الاثنين ولكنها مازالت بعيدة عن سواحل المكسيك على بعد 1015 كيلومتراً من أطراف ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية.

وكانت العاصفة «باربرا» قد تشكلت قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر من يوم أمس. وقد تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 2 إلى 4 بوصات «5 إلى 10 سنتيمترات»، مع إمكانية وصولها إلى 6 بوصات «15 سنتيمتراً» في مناطق محدودة، عبر أجزاء من ولايات جيريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو المكسيكية، حتى اليوم الاثنين.

وقد تؤدي هذه الأمطار إلى حدوث فيضانات وانزلاقات طينية. وأضاف مركز الأعاصير أن الأمواج، التي تؤثر على أجزاء من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك خلال الأيام القليلة القادمة قد تتسبب في أمواج عالية وتيارات مائية تهدد الحياة.