أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "اتخذ قرارا رائعا بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا للتعامل مع الاضطرابات التي اندلعت في مطلع الأسبوع بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة". وأضاف ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال، أنه "لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس انجليس قد دمرت بالكامل".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: اتخذت قرارا رائعا بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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