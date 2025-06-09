رئيسة المكسيك نددت بالعنف خلال احتجاجات لوس انجليس

نددت رئيسة المكسيك ​كلاوديا شينبوم​ بـ"أعمال العنف التي ارتكبت خلال المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في لوس انجليس احتجاجا على مداهمات استهدفت مهاجرين".

ودعت شينبوم السلطات الأميركية إلى "احترام سيادة القانون فيما يتعلق بعمليات الهجرة".وقالت "يجب أن يكون الأمر واضحا.. ندين العنف أيا كان مصدره".

وخرجت احتجاجات في مدينة لوس انجليس الأميركية مطلع الأسبوع على تطبيق ترامب لقرارات على مهاجرين حيث تجمع متظاهرون يحمل العديد منهم أعلام المكسيك ولافتات تندد بسلطات الهجرة الأمريكية في أماكن بانحاء المدينة.

وقالت رئيسة المكسيك "ندعو الجالية المكسيكية إلى التصرف بسلمية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات" لكنها لم تطالب صراحة بإنهاء الاحتجاجات.

وتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.