مجلس الأمن القومي الإيراني: الحصول على الوثائق النووية الإسرائيلية سيتيح لنا الرد الفوري على أي اعتداء على منشآتنا النووية

أعلن مجلس ​الأمن القومي الإيراني​، عن "الحصول على الوثائق النووية الإسرائيلية سيتيح لنا الرد الفوري على أي اعتداء إسرائيلي على منشآتنا النووية، وسنهاجم المنشآت النووية السرية لإسرائيل إذا أقدمت على مهاجمة منشآتنا النووية.

ولفت المجلس، الى أن "الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته ايران يُعد غنيمة ثمينة ونتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة التي يتبعها النظام الإسلامي المقدس في مواجهة صخب الأعداء". وقال "الوصول إلى هذه المعلومات، واستكمال الحلقة بين العمل الاستخباراتي والعملياتي، مكن مجاهدي الإسلام من أن يردوا فورا على أي اعتداء محتمل من قبل الكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، من خلال استهداف منشآته النووية السرية".

وشدد على أنه "سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية، بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم". واكد أن "بنك أهداف الكيان الصهيوني باتت على طاولة القوات المسلحة الإيرانية".