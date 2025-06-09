الجديد: الموفد الأميركي إلى سوريا طوم باراك سيقوم بزيارة بيروت وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين

اشارت معلومات "الجديد" الى ان الموفد الأميركي إلى سوريا ​طوم باراك​ سيقوم بزيارة بيروت وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين ويضعهم أمام مسؤولياتهم. وذكرت معلومات "الجديد" بان ما كانت ستعرضه اورتاغوس من سلة متكاملة للبنان ليلتحق بالقطار سيعرضه باراك بسقف أميركي عالٍ. ولفتت مصادر دبلوماسية أميركية لـ "الجديد"، الى انه سيكون لبنان في خطر إهماله من الاميركيين ليتحول إلى اخراجه من حسابات المنطقة.

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