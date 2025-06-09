اعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بتعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي الممتد من نهر إبراهيم وصولًا إلى مستيتا – جبيل وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء في 10 و 11-6-2025، اعتبارًا من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 16:00 علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير لمدّة يومّين بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.