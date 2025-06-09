قوى الامن: تدابير سير لمدّة يومّين بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا جبيل

اعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بتعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي الممتد من نهر إبراهيم وصولًا إلى مستيتا – جبيل وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء في 10 و 11-6-2025، اعتبارًا من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 16:00 علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور.

واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.