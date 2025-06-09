أمين الناتو يدعو لقوة ردع موثوقة للحلف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعا الأمين العام لحلف الناتو مارك روته إلى "قفزة نوعية" في الأمن الجماعي، وسط توقعات بموافقة الحلف على هدف إنفاق دفاعي بنسبة 5% خلال قمة تُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وصرح الأمين العام لحلف الناتو في خطاب ألقاه في لندن بأن الحلف يحتاج إلى زيادة دفاعه الجوي والصاروخي بنسبة 400% للحفاظ على قوة ردع موثوقة.

قفزة نوعية

ودعا مارك روته إلى "قفزة نوعية" في الأمن الجماعي، محذرًا من أن التهديدات التي تواجه الحلف "لن تختفي حتى مع انتهاء الحرب في أوكرانيا".

يأتي ذلك قبل قمة تُعقد في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المتوقع أن توافق المملكة المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو على تعهد مستوحى من دونالد ترامب بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والمجالات ذات الصلة.

وفي حديثه في معهد الدراسات الاستراتيجة (تشاتام هاوس) في لندن، قال السيد روته إن خطة الاستثمار "تستند إلى حقائق ثابتة".

وقال: "في الواقع، نحن بحاجة إلى نقلة نوعية في دفاعنا الجماعي. يجب أن نمتلك المزيد من القوات والقدرات لتنفيذ خططنا الدفاعية بالكامل. والحقيقة هي أن الخطر لن يختفي حتى مع انتهاء الحرب في أوكرانيا".

وأكد السيد روته أنه للحفاظ على ردع ودفاع موثوقين، يحتاج الناتو إلى "زيادة بنسبة 400% في الدفاع الجوي والصاروخي". وقال: "نرى في أوكرانيا كيف تُرسل روسيا الإرهاب من الجو، لذلك سنعزز الدرع الذي يحمي سمائنا".

وأضاف: "تحتاج جيوشنا أيضًا إلى آلاف المركبات المدرعة والدبابات، وملايين قذائف المدفعية، وعلينا مضاعفة قدراتنا التمكينية، مثل الخدمات اللوجستية والإمداد والنقل والدعم الطبي".

دول غير روسيا

وأشار السيد روته أيضًا إلى دول أخرى غير روسيا تُشكل تهديدًا للحلف، وقال: "لقد تعاونت روسيا مع الصين وكوريا الشمالية وإيران. إنهم يُوسّعون جيوشهم وقدراتهم. إن آلة بوتين الحربية تتسارع، لا تتباطأ".

وتابع: "فيما يتعلق بالذخيرة، تنتج روسيا في ثلاثة أشهر ما ينتجه حلف الناتو بأكمله في عام، ومن المتوقع أن تُنتج قاعدتها الصناعية الدفاعية 1500 دبابة و3000 مركبة مدرعة و200 صاروخ إسكندر هذا العام وحده. قد تكون روسيا مستعدة لاستخدام القوة العسكرية ضد حلف الناتو في غضون خمس سنوات".

الصين وأكبر أسطول

وأضاف السيد روته: "الصين أيضًا تُحدّث وتُوسّع جيشها بسرعة فائقة. لديها بالفعل أكبر أسطول بحري في العالم، ومن المتوقع أن ينمو هذا القوة القتالية إلى 435 سفينة بحلول عام 2030".

وفيما يتعلق بالتهديدات التي تُواجه الحلف، حذّر أيضًا: "التمني لن يحمينا. لا يُمكننا تجاهل الخطر. الأمل ليس استراتيجية. لذا، يجب أن يصبح حلف الناتو تحالفًا أقوى وأكثر عدلًا وفتكًا".

لقاء ستارمر

وكان السيد روته قد التقى في وقت سابق بالسير كير ستارمر، وزار شيفيلد فورجماسترز برفقة وزير الدفاع جون هيلي اليوم الإثنين.

والتزم رئيس الوزراء بإنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع اعتبارًا من أبريل 2027، بهدف زيادتها إلى 3% خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

ورغم أن تصريحات الحكومة كانت غامضة بشأن نسبة 3%، واصفةً إياها بالطموح لا بالالتزام، إلا أن (سكاي نيوز) علمت أن المملكة المتحدة ستوافق في الواقع على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الدخل القومي خلال عقد من الزمن، في إطار مساعي السيد روته لإعادة تسليح حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحفاظ على دعم الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يُجبر السير كير أيضًا على تخصيص 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي لمجالات متعلقة بالدفاع، مثل وكالات التجسس والبنية التحتية.

وهذا من شأنه أن يرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي الأوسع إلى 5%، فيما يُوصف بـ"خطة لاهاي للاستثمار".

ضغوط ترامب

واجهت دول حلف الناتو ضغوطًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انتقد مرارًا وتكرارًا حلفائه الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على الدفاع واستغلالهم دافعي الضرائب الأمريكيين.

وفي حديثه في تشاتام هاوس اليوم، قال السيد روته: "إنفاق المزيد (على الدفاع) لا يعني إرضاء جمهور من شخص واحد، بل حماية مليار شخص".

وأضاف: "لقد تحملت أميركا الكثير من العبء لفترة طويلة. حلفاء أمريكا يتمتعون بمسؤولية كبيرة، وستبذل أوروبا وكندا المزيد من الجهود من أجل أمننا المشترك. وسيدعم ذلك التزام أمريكا الراسخ تجاه حلف الناتو".

وتأتي خطة حلف الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي بين أعضائه في الوقت الذي يواجه فيه السير كير ضغوطًا في الداخل بشأن أولوياته، حيث يرغب العديد من نوابه في رؤية المزيد من التمويل للرعاية الاجتماعية.