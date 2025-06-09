شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد اعتراض السفينة… نقل نشطاء «مادلين» إلى إسرائيل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد السفير الألماني في تل أبيب، شتيفن زايبرت، بأن النشطاء الذين اعترضتهم السلطات الإسرائيلية في البحر المتوسط، ومن بينهم الناشطة غريتا تونبرغ، أثناء محاولتهم كسر الحصار على قطاع غزة، تم نقلهم إلى إسرائيل.

وكتب السفير زايبرت على منصة «إكس»: «تم نقل جميع الركاب من قِبَل البحرية إلى إسرائيل، وأكدت البحرية لنا أنهم جميعاً سالمون»، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت من النشطاء مغادرة البلاد. وأردف: «عرضنا تقديم المساعدة القنصلية بالنسبة لمواطن ألماني واحد».

وكانت القوات الإسرائيلية أوقفت السفينة الشراعية «مادلين» ليلاً بعد أيام من الإبحار، وقبل وقت قصير من وصولها إلى وجهتها، قطاع غزة.

وفق الشرق الوسط : كان «تحالف أسطول الحرية» يهدف من خلال هذه الخطوة ذات الطابع الإعلامي إيصال مساعدات إلى القطاع الساحلي الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً منذ فترة طويلة.

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن إيقاف السفينة «مادلين» حدث بناءً على الحصار البحري المفروض على غزة منذ عام 2007، الذي يمنع دخول السفن غير المصرح لها.

وفي المقابل، قال «تحالف أسطول الحرية» بعد اعتراض السفينة: «نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاثني عشر على متن (مادلين)، وعن جميع الأسرى الفلسطينيين الآخرين، وإنهاء الاحتلال والحصار الوحشي، وفتح جميع الحواجز الحدودية فوراً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة».

ومن جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن سفينة المساعدات «مادلين» التابعة لـ«تحالف أسطول الحرية»، «في طريقها بسلام إلى شواطئ إسرائيل».

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في منشور لها على منصة «إكس» أنه «من المتوقع عودة الركاب إلى أوطانهم».

وفي بيان له، قال «تحالف أسطول الحرية» إن السفينة «مادلين»، «تعرضت لهجوم/ اعتراض قسري من جانب الجيش الإسرائيلي» في مياه دولية.

وأضاف التحالف في بيان له: «تم الصعود على متن السفينة بصورة غير قانونية، وخطف طاقمها المؤلف من مدنيين غير مسلحين، وتمت مصادرة حمولتها من (المساعدات) المنقذة للحياة، التي تشمل حليب الأطفال وطعاماً وإمدادات طبية».

ومن جانبها، قالت منسقة التحالف، هويدا عراف، إن إسرائيل ليست لديها سلطة قانونية لاحتجاز مَن كانوا على متن السفينة.

وأضافت هويدا عراف: «هؤلاء المتطوعون لا يخضعون للولاية القضائية الإسرائيلية، ولا يمكن تجريمهم بسبب قيامهم بتقديم المساعدات أو كسرهم للحصار غير القانوني، واحتجازهم بصورة تعسفية وغير قانونية، ويجب أن ينتهي ذلك فوراً».

وقال «تحالف أسطول الحرية»: «لن يثنينا شيء. سنبحر مجدداً. لن نتوقف حتى ينتهي الحصار وتتحرر فلسطين».

وأضاف التحالف: «هذا الاستيلاء ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، ويتحدى الأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية، التي تشترط وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل».

ويؤكد النشطاء ضرورة ضمان إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي من دون عراقيل.

ومع ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المنطقة الواقعة قبالة قطاع غزة، مغلقة أمام دخول السفن التي لا تحمل ترخيصاً بموجب الحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2007 ولهذا السبب تم إيقاف السفينة «مادلين».

ولا يزال من غير الواضح متى سيصل النشطاء إلى الساحل الإسرائيلي، ومتى سيتم ترحيلهم إلى أوطانهم.

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