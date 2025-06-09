رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يُغادر جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - غادر جدة اليوم, فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ونائب مدير شرطة محافظة جدة اللواء بندر الشريف، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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