منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة

أشارت ​منظمة الصحة العالمية​، الى أن "تفشي ​جدري القردة​ لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة، وأصدر مدير عام المنظمة مجموعة معدلة من التوصيات المؤقتة".

وأعلنت المنظمة حالة الطوارئ لأول مرة في آب عندما انتشر نوع جديد من جدري القردة من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

وحالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا هي أعلى أشكال التحذير الذي تصدره المنظمة.