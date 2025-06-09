الدفاع الروسية تعلن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا وفقا لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي خلال جولة ثانية من محادثات السلام في إسطنبول.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، بانه "نقلت مجموعة أولى من العسكريين الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي الخاضعة لنظام كييف"، وهي الآن في بيلاروس، حليفة روسيا. ولم تُحدد الوزارة عدد هؤلاء لكنها أشارت إلى أنه تمت إعادة "العدد نفسه من الجنود الأوكرانيين".
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