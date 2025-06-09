زيلينسكي: عملية تبادل الأسرى مع موسكو ستتواصل في الأيام المقبلة

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي​، الى أن "عملية ​تبادل أسرى​ جديدة مع ​روسيا​ جارية وستتواصل على مراحل في "الأيام المقبلة"، معلنا أن "كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء".

ولفت زيلينسكي، الى أن "اليوم، بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما".