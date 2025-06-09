البيت الابيض: ترامب سيتحادث الإثنين مع نتانياهو

ذكر مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس دونالد ترامب سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين، في الوقت الذي تعد إيران للرد على مقترح واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وكان ترامب أكد أنه حذر نتانياهو من ضرب إيران عندما تحدثا آخر مرة في 22 أيار.
وكان الرئيس الأميركي في منتجعه في كامب ديفيد الأحد برفقة كبار المسؤولين ومن بينهم جنرالات في الجيش.
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