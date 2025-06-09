مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا 10 من جرحى العمليات العسكرية في غزة على مدار الأسبوع الماضي أحدهم حالته خطرة

اعلن ​مستشفى سوروكا​ الإسرائيلي بانه استقبل 10 من جرحى العمليات العسكرية في غزة على مدار الأسبوع الماضي، أحدهم حالته خطرة.

واوضح الناطق باسم مستشفى سوروكا الإسرائيلي في تصريح له، بانه استقبلنا 4 آلاف و189 مصابا منذ بداية الحرب.