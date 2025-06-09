اعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي بانه استقبل 10 من جرحى العمليات العسكرية في غزة على مدار الأسبوع الماضي، أحدهم حالته خطرة.
واوضح الناطق باسم مستشفى سوروكا الإسرائيلي في تصريح له، بانه استقبلنا 4 آلاف و189 مصابا منذ بداية الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا 10 من جرحى العمليات العسكرية في غزة على مدار الأسبوع الماضي أحدهم حالته خطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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