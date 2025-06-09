يسرائیل هیوم: انتهاء الاتصال بين ترامب ونتانياهو الذي ركز على ايران واستمر 40 دقيقة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن المكالمة الهاتفية بين رئيس وزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد انتهت، بعد أن استغرقت نحو 40 دقيقة.

وبحسب الصحيفة، فقد تطرّق الجانبان خلال الاتصال إلى عدد من التطورات الإقليمية المختلفة، على رأسها مناقشة التطورات المتعلقة ب​إيران​ بعد ورود أنباء عن رفض طهران للمقترح الأميركي الأخير، حول الملف النووي. وناقشت المكالمة تطورات توزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع ​غزة​.