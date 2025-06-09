يسرائیل هیوم: انتهاء الاتصال بين ترامب ونتانياهو الذي ركز على ايران واستمر 40 دقيقة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن المكالمة الهاتفية بين رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتهت، بعد أن استغرقت نحو 40 دقيقة.
وبحسب الصحيفة، فقد تطرّق الجانبان خلال الاتصال إلى عدد من التطورات الإقليمية المختلفة، على رأسها مناقشة التطورات المتعلقة بإيران بعد ورود أنباء عن رفض طهران للمقترح الأميركي الأخير، حول الملف النووي. وناقشت المكالمة تطورات توزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.
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