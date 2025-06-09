الخارجية الايرانية: طهران ستقدّم قريبًا مقترحها النووي المعقول والمنطقي للجانب الأميركي عبر سلطنة عُمان

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الى إن طهران ستقدّم قريبًا مقترحها النووي للجانب الأميركي عبر سلطنة عُمان، واصفًا المقترح بأنه "معقول ومنطقي ومتوازن"، داعيًا واشنطن إلى "اغتنام الفرصة".

وانتقد بقائي العرض الأميركي المقدم في إطار المساعي لإحياء الاتفاق النووي، قائلاً إنه "يفتقر إلى العديد من العناصر"، دون الكشف عن التفاصيل، مؤكدًا أن طهران سبق أن اعتبرت المقترح الأميركي "غامضًا".

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد صرّح أمس، الأحد، بأن "الاقتراح الأميركي لا يتضمّن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران"، معتبرًا في تصريح نقله التلفزيون الرسمي أن ذلك "يعكس تناقضًا واضحًا ويفتقر إلى الصدق".

وأضاف "إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الواهم، يسعى حقًا إلى اتفاق، فعليه أن يغيّر نهجه".