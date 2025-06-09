ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ منح المفاوضين الأميركيين مجالا لرفع ضوابط التصدير المفروضة على ​الصين​، وذلك في إطار مفاوضات تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية أو تجارية للولايات المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: ترامب يمنح المفاوضين الأمريكيين مجالا لرفع ضوابط التصدير المفروضة على الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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