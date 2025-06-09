يديعوت: حزب الله دشن خطوط إنتاج محلية للمسيرات مستلهِمًا من التكتيكات التي برزت في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" بانه في ظل تراجع القدرة على نقل الأسلحة من ​إيران​ بسبب الضربات التي استهدفت سلاسل الإمداد، وفي مواجهة جهود الإحباط المستمرة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، يعمل ​حزب الله​ على تعزيز قدراته العسكرية من خلال تصنيع مستقل لطائرات دون طيار (مسيّرات)، مستلهِمًا من التكتيكات التي برزت في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. فالمسيّرات تعتبر أبسط وأسرع في التصنيع والاستخدام مقارنة بالصواريخ والقذائف، كما أن الوصول إلى مكوناتها وتجميعها أسهل بكثير، ما يمنح الحزب قدرة على المناورة والتطور العسكري رغم القيود الإقليمية.

وذكرت بان حزب الله يجمع المسيرات عبر مكونات بسيطة يمكن طلبها عبر الإنترنت، ويصعب اكتشافها كتهديد أمني. ولفتت الى ان إيران توفر مكونات المسيرات والمتفجرات البسيطة بالإضافة إلى المال لحزب الله.

واشارت الصحيفة العبرية الى انه في إطار الرد الإسرائيلي، نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي يوم الخميس الماضي هجومًا استهدف خمسة مواقع لإنتاج الطائرات المسيّرة تابعة لحزب الله، توزعت بين الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدة عين قانا في جنوب لبنان. وقد تم التخطيط لهذه الضربة منذ عدة أشهر. ولفتت الى ان الوحدة 127 التابعة لحزب الله التي قصفها الجيش الإسرائيلي قبل أيام تشرف على إنتاح المسيرات محليا.

واوضحت بانه حتى الآن، لم يصدر أي رد فوري من حزب الله على الضربة الجوية، لكن اللافت أن القرار بتنفيذ العملية لم يحظَ بإجماع كامل داخل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وهو ما يعكس حساسية الوضع وخطورة التصعيد المحتمل في الساحة اللبنانية.

واشارت الى انه في الأيام المقبلة، سيُكمل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي تحليل النتائج النهائية للعملية، بينما يتضح بالفعل لدى سلاح الجو أن حزب الله يستثمر موارد مالية كبيرة، معظمها نقدًا ومع مكونات بسيطة لا تزال إيران قادرة على تهريبها، في الإنتاج المحلي للمسيّرات.