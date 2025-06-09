والد ماسك: الخلاف مع ترامب ناجم عن ضغوط شديدة ويجب أن ينتهي

اعتبر والد الملياردير ​إيلون ماسك​ لـ"رويترز" إن الخلاف بين نجله، الرجل الأكثر ثراء في العالم، وبين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط الشديدة على مدار شهور وإن الخلاف العلني يجب أن ينتهي.

وعند سؤال إيرول ماسك عما إذا كان يعتقد أن ابنه أخطأ بدخوله في خلاف علني مع الرئيس، ذكر إن الناس أحيانا لا يستطيعون التفكير بوضوح كما ينبغي "في اللحظات الحارة".

واردف خلال مؤتمر في موسكو نظمه كبار رجال أعمال روس محافظون، "عانيا توترا شديدا لخمسة أشهر". وأضاف "بعد إزاحة جميع المعارضين وبقاء الشخصين وحدهما في الساحة، كل ما فعلاه هو التخلص من كل شيء، والآن يحاولان التخلص من بعضهما البعض.. حسنا.. يجب أن يتوقف ذلك".

وبسؤاله عن تصوره لكيفية انتهاء الخلاف، قال "سينتهي الأمر على خير.. قريبا جدا".

وقال والد ماسك للصحفيين إنه يقف مع ابنه. وأضاف "إيلون متمسك بمبادئه، لكن لا يمكنك دائما الالتزام بمبادئك في العالم الواقعي... أحيانا عليك أن تأخذ وتعطي".

وبينما كان يتحدث إلى جانب رجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات قسطنطين مالوفييف، أشاد والد ماسك بالرئيس فلاديمير بوتين، واصفا إياه بأنه "رجل ثابت ولطيف للغاية". واتهم "وسائل الإعلام المزيفة" في الغرب بنشر "هراء" عن روسيا وتصويرها على أنها عدو.

وبدأ ماسك وترامب تبادل الانتقادات الحادة الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد ماسك مشروع قانون قدمه ترامب لخفض الضرائب والإنفاق ووصفه بأنه "قبيح ومقزز".

وقال ترامب يوم السبت إن العلاقات بينه وبين ماسك، الذي تبرع لحملته الانتخابية، قد انتهت وتوعد بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا موّل ماسك ديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.

ومول ماسك جزءا كبيرا من حملة ترامب الرئاسية في 2024، وعينه ترامب مسؤولا عن جهود لتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية وخفض الإنفاق.