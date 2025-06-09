استدعاء المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلي لجلسة استماع الأسبوع المقبل تمهيدًا لإقالتها

وجّه وزير الشتات ومكافحة ​معاداة السامية​ عميحاي شيكلي دعوة للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لحضور جلسة استماع مقررة يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لإقالتها، وذلك بصفته رئيس اللجنة الوزارية الخاصة المعنية بإقالتها.

وجاء في نص الدعوة التي وجهها شيكلي للمستشارة القضائية: "ستُمنحين الفرصة لعرض ادعاءاتك"، مطالبًا إياها بالرد كتابيًا على سلسلة من الملفات التي اعتُبرت أساسًا لمناقشة إقالتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحكومة إقالة بهاراف ميارا عبر لجنة وزارية خاصة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق قرار الحكومة بالمصادقة على تعديل آلية ​إقالة المستشارة القضائية​، بحيث لا تشترط موافقة لجنة التعيينات المختصة، بل تُعرض القضية على لجنة وزارية خاصة، ما يمكّن الحكومة من تجاوز الإجراء الرسمي المعتاد.

وفي السياق، صعّدت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، من حدة تهديداتها تجاه المحكمة العليا، في تصريحات أدلت بها خلال مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت". وقالت ريغيف: "إذا قررت المحكمة العليا إلغاء قرار إقالة المستشارة، فلن تلتزم الحكومة بالقرار".

وأضافت ريغيف "أنصح المحكمة ألا تشدّ الحبل أكثر من اللازم... وإذا قالت المحكمة لا، فسنقول: إلى هنا. المستشارة أصبحت لاعبًا سياسيًا، ويُفضّل أن تستقيل من منصبها". وشددت على أن الحكومة لا تثق بالمستشارة القضائية. وقالت "حتى الوزير الذي عيّنها لم يعد يؤمن بها"، في إشارة إلى غدعون ساعر، وأوضحت ريغيف في تصريحاتها أن الحكومة ملتزمة بما أقرّته من خطوات إقالة المستشارة، بما في ذلك تجاوز لجنة التعيينات.