صلح من بعلبك: الطفولة التي تتمسك بالحياة أقوى من ترسانة العدو

نظم مركز "ذو النورين لتحفيظ القرآن" يوما ترفيهيا على ملعب المدينة الرياضية في ​بعلبك​، تحت عنوان "عيد أولادك أحلى معنا"، بحضور النائب ​ينال صلح​، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ خالد الصلح وفاعليات.

وأشار صلح، الى أنه "رغم الألم والجراح، نصر على زرع البسمة على وجوه الأطفال، لأن الفرح في وجه الحزن مقاومة، والطفولة التي تتمسك بالحياة رغم دخان العدوان هي أقوى من ترسانة العدو الذي حاول من خلال قصف الضاحية الجنوبية عشية العيد ان يزرع الخوف في نفوس الأطفال، لكنه كما في كل مرة يفشل في تحقيق أهدافه، ومهما فعل العدو فإن لبنان لن ينكسر لأن المقاومة كانت ولا تزال حاضرة".

وأضاف "المدينة الرياضية في بعلبك هي اليوم بعهدة بلدية بعلبك، ونحن نعول كثيرا على المجلس البلدي الجديد لاعادة الحياة إليها بالتعاون مع الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ونحن إلى جانبهم سنبقى لتكون المدينة الرياضية في بعلبك، كما في بقية المناطق، صرحا متوفرا للجميع".