أعلنت المديريـّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة في بيان، بانه اعتبارًا من السّاعة 6,00 ولغاية السّاعة 18,00 من أيّام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 10و11و12-6-2025، تستكمل إحدى الشّركات المتعهدة أعمال تزفيت مخرج أوتوستراد المطار باتجاه المطار (التحويلة من وإلى الأوتوستراد، على المسلكين الشّرقي والغربي، قبل الأنفاق). علمًا أنّ هذه الأشغال ستُنفّذ على مسرب واحد ولن تؤدّي إلى منع المرور.
واملت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وتجنّب سلوك الطريق المذكور، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير من دون منع المرور لمدّة ثلاثة أيّام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدّي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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