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"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا جديدا بشأن جدري القردة

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"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا جديدا بشأن جدري القردة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تحذيرا جديدا بشأن جدري القردة بعد تسجيل حالات جديدة في عدد من البلدان.
وحذّرت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، من أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
كانت هيئة الصحة في غانا أعلنت، أول أمس السبت، أنها سجلّت 45 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة خلال شهر واحد، في أسوأ موجة تفشٍّ منذ عام 2022.
وذكرت، في بيان، أن أي حالة وفاة لم تسجل حتى الآن جراء المرض.
من جانبها، أعلنت سيراليون، نهاية مايو الماضي، تسجيل 14 حالة وفاة وأكثر من ثلاثة آلاف إصابة بمرض جدري القردة منذ بداية العام الجاري، توزعت على جميع مقاطعاتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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