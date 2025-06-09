شرطة لوس أنجلوس تطالب المحتجين بالعودة إلى منازلهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء أمس الأحد، وسط المدينة منطقة محظورة على التجمعات، وأمرت المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم، وذلك بعد ليلة ثالثة من أعمال العنف التي رافقت احتجاجات مناهضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

ونشر الرئيس ترامب قوات الحرس الوطني مطلع الأسبوع الحالي للمساعدة في السيطرة على الاحتجاجات، حيث تولت تلك القوات، يوم أمس الأحد، مهمة حراسة المباني الحكومية الفيدرالية.

ويتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من المتواجدين في البلاد بصورة غير قانونية، وإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، محدداً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هدفاً يومياً لاعتقال ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهاجر.

ويتهم مسؤولون في ولاية كاليفورنيا، معظمهم من الديمقراطيين، ترامب بتأجيج الاحتجاجات التي كانت محدودة النطاق في البداية، من خلال اتخاذ قرارات اتحادية. فيما يصف ترامب المحتجين بأنهم متمردون.

وأفادت شرطة لوس أنجلوس بأن بعض المتظاهرين رشقوا عناصر الشرطة بقطع خرسانية وزجاجات وأشياء أخرى. كما أعلنت الشرطة العديد من التجمعات غير القانونية، ثم وسعت نطاق الحظر لاحقاً ليشمل منطقة وسط المدينة بأكملها. وحاول أفراد من الشرطة يمتطون الخيول السيطرة على الحشود.

وقال قائد شرطة المدينة، جيم ماكدونيل، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن للناس الحق في الاحتجاج السلمي، لكنه وصف العنف الذي شهدته الاحتجاجات من بعض المتظاهرين بأنه «مثير للاشمئزاز»، مشيراً إلى أن الاحتجاجات خرجت عن السيطرة.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على عشرة أشخاص مساء الأحد، و29 شخصاً في الليلة السابقة، مضيفة أن الاعتقالات مستمرة.