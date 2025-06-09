روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، إنهما نفذتا عملية لتبادل الأسرى شملت شبانا تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عملية تبادل الأسرى الجديدة ستتواصل على مراحل في "الأيام المقبلة"، معلنا أن كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء.

وقال زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم، بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما".

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية "نُقلت مجموعة أولى من العسكريين الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي الخاضعة لأوكرانيا"، وهي الآن في بيلاروسيا.

جنود روس في بيلاروسيا ضمن تبادل أسرى مع أوكرانيا

ولم تُحدد روسيا ولا أوكرانيا عدد من شملتهم عملية التبادل اليوم من الطرفين، لكن روسيا أشارت إلى إعادة "العدد نفسه من الجنود الأوكرانيين".

وهذه هي أول مجموعة من الأسرى يتم تبادلها منذ اجتماع عقد في الثاني من يونيو الجاري في مدينة إسطنبول التركية بين روسيا وأوكرانيا وتم الاتفاق فيه على إجراء عملية تبادل جديدة.

كان البلدان أجريا عملية تبادل أولى للأسرى شملت 1000 أسير من كل جانب عقب الجولة الأولى مباحثات إس\نبول جرت في مايو الماضي.