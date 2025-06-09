أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن مطاراً عسكرياً في غرب البلاد تعرض خلال الليل لهجوم بعدد من الطائرات المسيرة، ما أسفر عن وقوع أضرار في المطار.

وجاء الهجوم في نطاق عمليات تنفذها روسيا منذ تدمير أوكرانيا لعدد من قاذفات القنابل في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد جوية في روسيا هذا الشهر.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 460 طائرة مسيرة من أصل 479 أطلقتها روسيا و19 صاروخاً من أصل 20.

وقال يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن مطاراً عسكرياً قريباً من الحدود الغربية للبلاد هو الهدف الرئيسي للهجوم الروسي.

وأضاف إهنات للتلفزيون الأوكراني «الضربة الرئيسة استهدفت... أحد المطارات العسكرة العاملة. هناك بعض الأضرار» دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وقالت السلطات المحلية إن المطار العسكري يقع في مدينة دوبنو التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن الحدود الأوكرانية مع بولندا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم جاء في إطار الرد على هجمات نفذتها أوكرانيا على قواعد روسية هذا الشهر وأشارت إلى أن «كل المنشآت المحددة» للهجوم استهدفت.