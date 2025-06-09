شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: انتهينا من قائمة مرشحينا للفردي بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام حسن الخشت، أمين تنظيم حزب العدل، أن الحزب انتهى من الاستقرار على أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ في عدد من الدوائر الفردية بعدد من المحافظات، على رأسها: القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسيوط، وأسوان، حيث سيخوض الحزب المنافسة بعدد من المرشحين مع الدفع بأكثر من مرشح في بعض المحافظات و التي يمتلك فيها الحزب عدد من المرشحين المؤهلين والقادرين علي خوض المعركة الانتخابية والتنافس فيها.

ولفت في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع تنسيق مستمر مع أحزاب تحالف الطريق الديمقراطي، للإعداد لاجتماع تنظيمي موسع لوضع التصور النهائي المشترك لمرشحي التحالف في الانتخابات، بما يعكس أولويات التيار الإصلاحي وتنوع قواه السياسية وممثليه.

وأضاف: "مقر الحزب شهد خلال الأيام الماضية عددًا من اللقاءات المفتوحة مع تيارات وشخصيات محسوبة على التيار الإصلاحي، في إطار مساعي تعزيز صفوف تحالف الطريق الديمقراطي والانفتاح على الطاقات الجديدة التي تسعى لتقديم بديل مدني حقيقي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انضمامهم في منتصف الشهر الحالي".

ونوه أمين تنظيم الحزب يأن الحزب يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على حملته الدعائية، التي ستنطلق مترافقة مع برنامجه السياسي الانتخابي، والذي يعكس مبادئ الحزب في العدالة الاجتماعية، ودعم دولة القانون، وتوسيع المجال العام، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي لصالح تمكين القطاع الخاص.

وأشار أمين تنظيم حزب العدل إلى أنه تبدأ أولى فعاليات الحملة الانتخابية لحزب العدل مطلع الأسبوع المقبل من محافظة أسيوط، تليها فعاليات في كل من أسوان والوادي الجديد، ضمن جدول زمني يشمل مختلف المحافظات التي يخوض الحزب بها المنافسة.

وفيما يخص المشاركة في القوائم الانتخابية، قال إنه لا يزال الحزب في مرحلة التشاور مع شركائه في تحالف الطريق بشأن الشكل النهائي لهذه المشاركة، سواء عبر إعداد قوائم مستقلة تمثل التحالف أو الانضمام إلى القائمة الوطنية، وهو أمر مرتبط بمدى تعبير هذه القوائم عن الشارع المصري، وتمثيلها الصادق لمكونات المعارضة والتيار الإصلاحي بمختلف أطيافه.

