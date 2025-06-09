شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ الفردى والقائمة بعد نشرها بالجريدة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر جداول الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ونص القانون فى مادته الثانية على أن يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

ووفقا للقانون تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردي مخصص لها 100 مقعد ، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما.

وينشر ”الخليج 365” جداول الانتخاب بالنظام الفردي وجداول الانتخاب بنظام القائمة



جدول الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ

الدوائر

باقى الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ

الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ