شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني بالأقصر يطوف المحافظة لتوزيع الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الأقصر بجولة ميدانية موسعة شملت العديد من قرى ومراكز المحافظة، وذلك لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

وشمل توزيع الأضاحي آلاف المستحقين، في مشهد يعكس روح التكافل المجتمعي الذي يتبناه التحالف الوطني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة التحالف لتغطية كافة محافظات الجمهورية خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المناطق، خاصة في القرى الأولى بالرعاية، تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.