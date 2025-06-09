شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: نتواصل مع الأحزاب لتشكيل طيف سياسى واسع داخل البرلمان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حسام علي، نائب رئيس حزب الوعي، أن الحزب مستمر عقب عيد الأضحى في عمله من أجل التوسع الأفقي وافتتاح مقرات في المحافظات والمراكز والقري والتي تحمل لافتات مقرات خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن الحزب كان قد دعا منذ الحوار الوطني إلى تفاوض الاحزاب فيما بينها للوصول لتمثيل نسبي داخل القوائم وأيضًا التنسيق فيما بينهم علي المقاعد الفردي لذلك سيبدأ الحزب التواصل السياسي مع الأحزاب السياسية المؤثرة من كافة التوجهات لضمان تشكيل طيف سياسي واسع داخل البرلمان المقبل، وخصوصا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الانتخابات الجديد.

ولفت إلى أن الحزب يدعو إلى بناء قائمة وطنية تمثل حقيقة التعدد والتنوع في مصر، لا قائمة مغلقة تعيد إنتاج الإقصاء أو تكرّس الانغلاق السياسي، مؤكدًا أنه سيشارك فقط في تشكيلات انتخابية تعبّر عن الشارع، وتضمن الفرصة للجميع ضمن مناخ من التنافس الشريف.

وكان الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أكد خلال افتتاح مقر الحزب بالجيزة قبل عيد الأضحى، أن الحزب يهدف إلى المشاركة في تحالف وطني واسع يمثل كل ألوان الطيف السياسي المصري، ويعكس طموحات المواطنين في بناء دولة مدنية حديثة وعادلة."

وشدد رئيس الحزب على أن الوعي لا يعتبر المشاركة الانتخابية مجرد غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق مشروعه السياسي وتقديم حلول واقعية لمشكلات المواطنين، مضيفًا أن الحزب يتعامل مع الانتخابات باعتبارها محطة مهمة، يستعد لها بجدية عبر التوسع التنظيمي، وتكثيف التدريب السياسي لكوادره، وضخ دماء جديدة قادرة على خوض المنافسة بثقة وكفاءة.

وأضاف: "نحن جاهزون للمنافسة على أكبر عدد ممكن من المقاعد في مختلف الدوائر، وفقًا لقدراتنا البشرية والتنظيمية، وسنخوضها بشرف، ونعتمد على رصيدنا لدى المواطنين، لا على الصفقات المؤقتة."

