شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى بالقليوبية يوزع أكثر من 2000 طقم ملابس عيد على الأطفال والأسر والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء من البهجة والإنسانية، وزّع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية ومؤسسة مجاهد نصار للتنمية أكثر من 2000 طقم ملابس جديدة على الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سعيًا لإدخال السرور على قلوبهم.

وتم اختيار الملابس بعناية فائقة من خامات عالية الجودة، لتناسب مختلف الأعمار وتُشعر كل طفل بالتميز، كما تم توزيع هدايا بسيطة إلى جانب الملابس لإضفاء أجواء من الفرح والاحتفال على الفعالية، وشهدت الفاعلية مشاركة واسعة من المتطوعين، الذين أسهموا في أعمال التعبئة والتوزيع في عدد من المناطق المستهدفة.

وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة من الفاعليات التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال موسم العيد، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم العطاء والاحتواء في المجتمع المصري.