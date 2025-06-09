شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى بالقليوبية يذبح 10 عجول ويوزع لحومها على آلاف الأسر فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، شهدت منطقة شبرا الخيمة منذ صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك تنفيذ واحدة من كبرى فعاليات الذبح وتوزيع اللحوم بالمحافظة.

فقد قامت مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بذبح عدد 10 عجول وتوزيع لحومها على أكثر من 250 جمعية خيرية داخل نطاق شبرا الخيمة، لتصل إلى آلاف الأسر المستحقة في مختلف المناطق.

وشارك في هذه المبادرة عدد كبير من المتطوعين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في جميع مراحل العمل، من الذبح والتشفية إلى التعبئة والتوزيع، وسط تنظيم محكم يضمن وصول اللحوم نظيفة وآمنة وبكرامة إلى مستحقيها.

وجاءت هذه الفعالية في أجواء مبهجة تفيض بروح العيد، حيث انعكست مشاعر السعادة والامتنان في عيون الأسر المستفيدة والمتطوعين على حد سواء، في مشهد إنساني يجسد روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري.



توزيه لحوم الاضحية

لحوم الاضاحي