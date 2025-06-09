شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اختطاف إسرائيل نشطاء السفينة مادلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الإقليمية الفلسطينية مقابل سواحل قطاع غزة المحتل، واختطاف السفينة "مادلين" و12 من النشطاء الدوليين على متنها، فضلا عن الاستيلاء على شحنة المساعدات الإنسانية الرمزية التي حملتها السفينة لنجدة سكان قطاع غزة الذين يكابدون الموت قتلا وجوعا في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وأعلن الاحتلال اعتراض السفينة التي ترفع الراية البريطانية والقبض على فريق النشطاء، بعد نحو ساعتين من انقطاع الاتصال مع السفينة، ومنع وصولها إلى سواحل غزة.

يذكر أن مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان قد أصدروا بيانا مشتركا يشدد على حق وصول المساعدات بكل الوسائل إلى القطاع، ويؤكد عدم جواز مساس سلطات الاحتلال بالسفينة في عرض المياه الدولية أو في المياه الإقليمية الفلسطينية.

وتطالب المنظمة بالضغط على سلطات الاحتلال لضمان الإفراج عن النشطاء والسفينة، وضمان وصولهم إلى قطاع غزة وتسليم شحنة المساعدات إلى بعثات الأمم المتحدة في القطاع.

وتساند المنظمة دعوة السيدة فرانشسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحكومة بريطانيا بالتدخل بموجب رايتها المرفوعة على السفينة.

كما تطالب الحكومات الأوروبية بالوفاء بتعهداتها نحو ضمان احترام حقوق الإنسان بتجميد اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، وغيره من اتفاقات الشراكة الثنائية، وضمان الامتثال لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة للاحتلال.