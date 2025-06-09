شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تستعرض نشاطها × أسبوع.. لقاء مع سفراء دول ومناقشات قوية بالشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة الدراسة الخاصة بالأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، لرئيس الجمهورية.

واستعرض النائب أكمل نجاتى، الدراسة قائلا: إن قانون الضريبة على العقارات المبنية صدر ليحقق العدالة الضريبية والمساواة في الضريبة المفروضة على جميع العقارات دون استثناء، وتوحيد سعر الضريبة ليكون 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون، وأن تكون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلًا من عشر سنوات، على أن يتم الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلًا من سنتين في القانون السابق.

وناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاثنين، الماضي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقُدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو المجلس - عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين- بشأن "دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٠٢) لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية".

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على الدراسة وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.

واستعرضت النائبة نهى زكي، تقرير اللجنة عن الدراسة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وأشارت في كلمتها، إلى تزامن جلسة مجلس الشيوخ والتي تتناول موضوعات بيئية متنوعة مع قرب الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق ٥ يونيو، وهو ما يدلل على اهتمام الدولة المصرية وجلس الشيوخ بالموضوعات البيئية.

وفي سياق آخر، عقدت وحدة الشئون الصحية والسكان بلجنة التنمية البشرية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "آثار الذكاء الاصطناعي ومحتوى الريلز على الصحة النفسية والتماسك المجتمعي".

وتناولت الورشة التأثيرات النفسية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي وتطبيقات "الرييلز" على شرائح المجتمع المختلفة، وخاصة السياسيين.

كما عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل لمناقشة أبرز المحاور التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وناقشت الورشة المحاور المطروحة للتعديل، والخاصة بأن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ١٢ سنة للتعليم الإلزامي، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسي (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية و٣ سنوات للمرحلة الإعدادية)، إضافة إلى ٣ سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي"، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية، جلسة حوارية مع شباب عدد من المحافظات، منها: “الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، السويس، دمياط"، وذلك بحضور د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية.

وزار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، والسفير البرازيلي باولينو فرانكو دي كارفالو نيتو، والسفير الألماني يورغن شولتس، والسفير الأردني أمجد العضايلة، ورئيس القسم السياسي بسفارة كولومبيا كارلوس كولميناروس، في لقاءات ناقشت آفاق التعاون المشترك، والمواقف السياسية التي اتخذتها هذه الدول إزاء القضية الفلسطينية وتطورات الحرب في غزة.

وخلال الأسبوع شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الدورة الحادية عشرة لمنتدى “الصين والعولمة” (China and Globalization Forum)، الذي نظمه مركز الصين والعولمة (CCG) في العاصمة الصينية بكين والذي احتوى على مسار خاص تحت عنوان: “نظام جديد للشرق الأوسط؟”.