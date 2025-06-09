الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي أمين منظمة الدول الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مدينة نيس بالجمهورية الفرنسية اليوم، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية البيرت رادمن، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف الجوي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة الدول الأمريكية، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، ويحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

كما استعرض معالي الأمين العام خلال اللقاء، العديد من العلاقات الاستثمارية لدول المجلس مع عددٍ من الدول والمنظمات، مؤكدًا حرص دول مجلس التعاون على توسيع مجالات التعاون في المجالات المهمة والحيوية، وفتح وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية والدولية.

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