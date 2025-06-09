انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3) اليوم والممتد حتى 13 يونيو الجاري في مدينة “نيس” الفرنسية، الذي تترأسه فرنسا وكوستاريكا، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وما لا يقل عن 100 وفدٍ من مختلف دول العالم، من بينهم نحو 50 رئيس دولة أو حكومة، وآلاف المندوبين والعلماء، وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية بالحفاظ على المحيطات.

يذكر أن المؤتمر حدث دولي يمثّل خطوة مهمة في الحشد الدولي لحماية المحيطات، وتنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام.

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