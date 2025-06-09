أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ناشدوا وزير الخارجية وضع آلية لدفع المساعدات المقدمة من الريجي

وجّهت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج كتاباً إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للنظر في المساعدة المالية المقدّمة إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج من إدارة الريجي.

وأوضحت الجمعية في كتابها: "نرفع لحضرتكم اللائحة الاسمية التي أعدتها وزارة الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في أوكرانيا، والتي لحظت أسماء الطلاب اللبنانيين في جامعات أوكرانيا الذين لم يقبضوا حقوقهم من المساعدات المقدّمة من إدارة الريجي، علماً أن جميع الطلاب اللبنانيين في جامعات الخارج الذين وردت أسماؤهم في الجداول الاسمية التي أعدتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات اللبنانية في الخارج، قد تقاضوا كامل حقوقهم، ما يستوجب تحريك هذا الملف لإحقاق حقوق طلاب أوكرانيا أسوة بزملائهم في جامعات الخارج".

ولفتت الجمعية إلى أن "المبلغ المخصص لهذه المساعدة قد أودع لدى مصرف لبنان، في معلومات مؤكدة، وينتظر مبادرة وزارة الخارجية لوضع آلية للدفع، وذلك بالتنسيق مع جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج المرخص لجمعيتهم رسمياً".

وختمت الجمعية كتابها بمناشدة وزير الخارجية "تحديد موعد للاجتماع بالجمعية لبحث هذا الملف، وإجراء المقتضى القانوني بغية إقفاله رأفة بطلابنا أصحاب الحقوق".