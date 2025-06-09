وفاة لبناني اثناء أدائه فريضة الحج نتيجة تعرضه لأزمة قلبية

افادت قناة "الجديد" عن وفاة ال​لبنان​ي "ع ص" من مدينة ​النبطية​، اثناء أدائه فريضة الحج في مكة المكرمة في السعودية بعدما تعرض لازمة قلبية. وباشرت هيئة الحج اللبنانية بالتدابير الادارية لنقل الجثمان الى لبنان.

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